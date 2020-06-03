На территории ВДНХ воссоздадут лепной декор павильона «Поволжье»

Архитектурный облик павильона № 15 на ВДНХ (бывший павильон «Поволжье») планируют восстановить — ему вернут первоначальное оформление, использованное при постройке в 1954 году. Соответствующие работы будут идти в 2020 году, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Павильон располагается слева от фонтана «Каменный цветок». Темой его оформления была история городов, расположенных по берегам Волги. Однако в конце 1950-х годов павильон перепрофилировали и дали название «Радиоэлектроника и связь». Украшения скрыли фальшфасадами из алюминия, повредив их, а часть просто демонтировали. По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, было повреждено почти 50% поверхностей.

При реставрации специалисты нашли элементы горельефов с батальными сценами. Сохранившиеся фрагменты позволят воссоздать первоначальный вид здания, отметила Сергунина. Помимо горельефов специалисты восстановят утраченные скульптурные композиции, отреставрируют лепные декоративные элементы, а также витражи, воссоздадут четыре колонны у входа в здание.

