На съемках клипа Би-2 произошла перестрелка. Видео

«В первую очередь, это антиутопия. Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя. Кто-то снимает mood-видео, мы пока снимаем кино», – отметил Шура Би-2.

«Стоимость наших клипов уже приближается к полному метру, так что, думаю, скоро мы уже просто автоматически выйдем на эти рельсы» – добавил Лева Би-2.

Съемки клипа длились 4 дня с участием около 200 человек съемочной группы. В творческом процессе были задействованы сразу несколько локаций: павильоны «Мосфильма», улицы города и здание музея, произведено более 1500 холостых выстрелов потрачено 400 метров эластичных бинтов. Ряд сцен были отсняты в режиме сверхскоростной съемки, а в итоговом варианте около 60% клипа было отрисованы при помощи компьютерной графики.

«Нам не нужен герой» – это короткометражный фильм-антиутопия с плохим концом, но, по словам режиссера видео Макса Шишкина, «с надеждой на светлое будущее». Автор прошлогодних клипов «Пекло» и «Депрессия» рассказал о том, что самым сложным в продакшене стали сразу два фактора: количество съемочных дней и количество интегрированной в видео стилистики.

«Очень много намешиваем жанров: там есть и нуар, там есть и греческие трагедии, и антиутопические вайбы, есть экшен-сцены – и снято все очень красиво, все очень зрелищно. Блокбастер в стилистике клипов начала 2000-х в сторону рока и немножко с эстетикой аниме!», - рассказал он.

Услышать новый трек в живом звуке можно будет совсем скоро: 20 июня группа соберет стадион «Лужники», чтобы сыграть самый крупный концерт в истории Би-2 – NewBest XL, во время которого гостей ждут культовые хиты, новые песни и выступления специальных гостей шоу.

