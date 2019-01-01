На Патриаршие вернут знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»
Табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» в восьмой раз установят в столице на Патриарших прудах. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу музея-театра «Булгаковский дом».
Отмечается, что знак регулярно становился жертвой вандалов — его обливали краской, но чаще просто крали. Сотрудники музея-театра надеются, что новый знак простоит дольше своих предшественников.
Установка знака произойдёт 18 мая в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев в 15:00. Предыдущую табличку с изображением героев романа «Мастер и Маргарита» — Волонда, Коровьева и Кота Бегемота — украли с Патриарших в апреле прошлого года.
Напомним, в августе 2018 года в музее-театре «Булгаковский дом» случилось неприятное происшествие: неизвестные украли кота Бегемота, живущего при музее. Позже злоумышленники испугались шумихи в прессе и подкинули животное к стенам музея.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией