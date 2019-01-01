На Патриаршие вернут знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» в восьмой раз установят в столице на Патриарших прудах. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу музея-театра «Булгаковский дом».

Отмечается, что знак регулярно становился жертвой вандалов — его обливали краской, но чаще просто крали. Сотрудники музея-театра надеются, что новый знак простоит дольше своих предшественников.