На обновление Киностудии имени Горького потратят 19 млрд рублей

Около 19 млрд рублей вложат в модернизацию Киностудии им. Горького, площади организации увеличатся вдвое. Об этом заявила глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК.

По ее словам, часть средств направят на возведение и ремонт объектов на улице Эйзенштейна, при этом большая часть денег пойдет на строительство нового кинопроизводственного комплекса на Валдайском проезде. На месте полностью снесенного старого здания уже возводят новое.

Киностудия им. Горького с 2023 года находится в собственности Москвы. Столица установила финальный срок завершения модернизации площадки — конец 2025-го - начало 2026 года, к которому должны построить все новые пространства и восстановить исторические границы здания на улице Эйзенштейна. Ожидается, что всего появится около 100 тысяч квадратных метров инфраструктуры для кинопроизводства.

По словам Слащевой, в числе новых объектов студии возведут шестиэтажный производственный комплекс, трехэтажный центр костюма и реквизита. Кроме того, планируется, что к августу 2025-го заработает многофункциональный кинозал.

Ранее в информационном центре правительства Москвы заявляли, что на двух площадках Киностудии имени Горького в Ростокине и Левобережном районе реконструируют старые и построят новые корпуса, напоминает 360.ru.

