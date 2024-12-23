На обновление Киностудии имени Горького потратят 19 млрд рублей
Около 19 млрд рублей вложат в модернизацию Киностудии им. Горького, площади организации увеличатся вдвое. Об этом заявила глава студии Юлиана Слащева в интервью РБК.
По ее словам, часть средств направят на возведение и ремонт объектов на улице Эйзенштейна, при этом большая часть денег пойдет на строительство нового кинопроизводственного комплекса на Валдайском проезде. На месте полностью снесенного старого здания уже возводят новое.
Киностудия им. Горького с 2023 года находится в собственности Москвы. Столица установила финальный срок завершения модернизации площадки — конец 2025-го - начало 2026 года, к которому должны построить все новые пространства и восстановить исторические границы здания на улице Эйзенштейна. Ожидается, что всего появится около 100 тысяч квадратных метров инфраструктуры для кинопроизводства.
По словам Слащевой, в числе новых объектов студии возведут шестиэтажный производственный комплекс, трехэтажный центр костюма и реквизита. Кроме того, планируется, что к августу 2025-го заработает многофункциональный кинозал.
Ранее в информационном центре правительства Москвы заявляли, что на двух площадках Киностудии имени Горького в Ростокине и Левобережном районе реконструируют старые и построят новые корпуса, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На мысе Такиль в Крыму обнаружили загрязнение нефтепродуктами
- На обновление Киностудии имени Горького потратят 19 млрд рублей
- В Оренбургской области загорелась буровая установка
- ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре
- Госдеп призвал американцев немедленно уехать из Белоруссии
- В Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
- В СВР заявили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье
- ВЦИОМ: Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО
- Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство
- В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru