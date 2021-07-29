На дне Атлантического океана нашли настоящих Губку Боба и Патрика

Подводному роботу удалось сфотографировать в Атлантическом океане морских обитателей, очень похожих на героев культового мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» (SpongeBob SquarePants) Губку Боба и Патрика, сообщает Business Insider.

Запечатлеть розовую морскую звезду и желтую губку удалось на глубине около двух километров. При этом в реальной жизни «Губка Боб» оказался намного больше «Патрика». Более того, в отличие мультсериала, где они были друзьями, это фото было сделано перед тем, как морская звезда собиралась съесть губку, отмечает издание.

Подводный робот делал фото океана в рамках экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Снимки робота анализировал биолог Кристофер Ма, которого привлек необычно яркий желтый цвет губки, ведь они обычно маскируются. Более того, обычно губки совсем не похожи на Губку Боба.

По словам биолога, губка относится к роду Hertwigia, а морская звезда – к роду Chondraster.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченыеМультфильм
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