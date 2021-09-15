На базе лагеря «Орленок» стартовал фестиваль детского экранного творчества

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». В мероприятии примут участие 250 начинающих кинематографистов из 36 регионов России.

Участниками форума стали начинающие операторы, режиссеры, аниматоры и тележурналисты. Подростки смогут встретиться с известными специалистами в своей области в ходе «Диалога поколений». Встречи в таком формате входят в программу форума с 2019 года.

В 2021 году в межрегиональных фестивалях и заочном этапе форума приняли участие 30 тысяч человек, было представлено более 2 тысяч работ. В очном этапе 700 юных кинематографистов и тележурналистов. Организаторы фестиваля отмечают, что всего было зарегистрировано 540 медиаработ, из которых 270 трейлеров и 270 фильмов.

Также в рамках форума пройдет премьера киноальманаха «Диалог поколений», на котором будут представлены работы 12 победителей. Фестиваль завершится 27 сентября.

