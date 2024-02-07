На Бали погиб продюсер Анны Asti, Лолиты, Элджея и Федука
7 февраля 202413:08
На индонезийском острове Бали трагически погиб известный российский продюсер Георгий Аглицкий, сообщает «МК».
Он на мотоцикле попал в смертельное ДТП. Подробности произошедшего пока неизвестны.
Перед тем как переехать на Бали, Аглицкий успел поработать с такими звездами российской эстрады как Лолита, Анна Асти, Скриптонит, Элджей, Федук и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru