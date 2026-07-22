На Байкале прошел фестиваль балета под открытым небом

Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия — 2026» состоялся в Бурятии с 14 по 18 июля. Инициатором мероприятия выступил Бурятский театр оперы и балета. Фестиваль посвящён балетному искусству и собрал на одной площадке звёзд сцены из России и других стран. Одним из партнёров проекта стала компания «Ингосстрах».

В числе участников — Акиб Анвар, артист Большого театра и выпускник Молодёжной балетной программы Большого театра. Для фестиваля хореограф Николай Андросов поставил номер «Исповедь в ночи»: его впервые показали на гала‑концерте, который прошёл под открытым небом. Помимо этого, Акиб Анвар представил вариацию из балета «Пахита».

Также в рамках фестиваля прошла образовательная программа — её организовали при поддержке «Ингосстраха». Лекции провёл Алексей Исайчев, ведущий редактор литературно‑издательского отдела Большого театра. Слушатели узнали о знаковых балетных премьерах и выдающихся балеринах Большого театра.