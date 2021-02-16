На аукцион Christie’s впервые выставили цифровое произведение искусства

Коллаж американского графика Beeple (Майка Винкельманна), составленный из 5 тысяч цифровых произведений изобразительного искусства, выставлен на онлайн-аукцион, который пройдёт с 25 февраля по 11 марта. Об этом сообщает нью-йоркское отделение аукционного дома Christie’s.

«Это первое чисто цифровое произведение искусства, предлагаемое традиционным аукционным домом», — говорится в сообщении.

Коллаж Винкельманна под названием Everydays — The First 5 000 Days стал итогом тринадцатилетнего творчества графика. Художник в 2007 году решил создавать ежедневно новую цифровую картину 5 тысяч дней подряд и воплотил свой замысел.

По оценкам экспертов Christie’s, гигантский коллаж отражает эволюцию творчества Beeple. Художник начинал с обычных рисунков, позже в его работах появилась 3D-графика, абстрактные образы и эксперименты с цветом и формой.

Среди героев цифрового коллажа — персонажи мультфильмов, популярные исполнители, а также политики, в частности, экс-президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Стартовая цена цифрового произведения искусства — всего 100 долларов. Дом Christie’s уточняет, что подлинность работы Beeple заверена технологией блокчейн.

