На 91 году жизни умер актер Николай Сморчков
Актер Николай Сморчков скончался в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте.
Сморчкову было 90 лет.
В Союзе кинематографистов отметили, что Николай Сморчков был «талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами».
Отмечается, что артист умер еще 6 марта. Он заразился COVID-19.
Сморчков сыграл более 200 ролей. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты».
Ранее сообщалось, что Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в Москве. Ей было 95 лет. Она также скончалась после заражения коронавирусной инфекцией.
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