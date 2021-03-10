На 91 году жизни умер актер Николай Сморчков

Актер Николай Сморчков скончался в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте.

Сморчкову было 90 лет.

В Союзе кинематографистов отметили, что Николай Сморчков был «талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами».

Отмечается, что артист умер еще 6 марта. Он заразился COVID-19.

Сморчков сыграл более 200 ролей. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Летят журавли», «Пять дней — пять ночей», «Война и мир», «Кремлевские курсанты».

Ранее сообщалось, что Народная артистка РСФСР Людмила Лядова умерла в Москве. Ей было 95 лет. Она также скончалась после заражения коронавирусной инфекцией.

