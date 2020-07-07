Музыкальный фестиваль имени Чайковского в Подмосковье проведут по-новому

В подмосковном Клину с 31 июля по 9 августа пройдет VI Международный музыкальный фестиваль П.И. Чайковского. На большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника имени композитора будет развернута концертная площадка на 600 мест со специальной рассадкой зрителей.

Как отметила советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева, в нынешнем году фестиваль будет сильно отличаться от предыдущих.

«Есть ряд правил и условий, которые мы должны соблюдать. Однако это даст нам какие-то новые эмоции. Мы будем радоваться самому факту того, что мы сможем услышать музыку живьём, а не в формате онлайн», - сказала она в интервью «Радио 1».

Есть и другое отличие. В этом году фестиваль будет титульным, авторским – вся программа целиком и полностью собиралась народным артистом СССР Юрием Абрамовичем Башметом.

90% концертов – это его оркестр «Новая Россия», который знают и любят во всём мире. Также впервые его камерный ансамбль «Солисты Москвы» выступит совместно с музыкантом Игорем Бутманом. Кроме того, впервые в этом году на фестиваль приедет Всероссийский юношеский оркестр.

«Он создан из самых талантливых ребят нашей страны. В составе есть и наши подмосковные ребята. Может быть, кто-то попадёт на прослушивание в Башмету», - не исключила Ширалиева.

Стоит отметить, что любимый жанр Юрия Башмета – литературно-музыкальная композиция. В этот раз он привезет в Клин авторскую версию «Евгения Онегина» с Евгением Мироновым и Елизаветой Боярской. На сцене прозвучат стихи Пушкина и музыка Чайковского.

