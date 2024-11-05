Мюзикл с элементами горлового пения и хип-хопа о герое эпоса поставят в Туве
Первый мюзикл по мотивам народных сказок о герое Оскус-ооле будет создан в Туве. Постановку анонсировал Национальный театр имени Виктора Кок-оола. Музыкальное представление будет состоять из элементов горлового пения, хип-хопа и других жанров.
Автором музыки к «Сказанию о Оск с-ооле» стал местный композитор Урана Хомушку, сообщили в администрации театра. Режиссер-постановщиком выступил главный режиссер Омского государственного музыкального театра Александр Лебедев. В основе сюжета - народные сказки об одном из наиболее известных героев эпоса тувинского народа.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», хореографию мюзикла поставил художественный руководитель и главный балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов. Артисты театра специально проходят вокальные занятия под руководством эстрадно-джазовой певицы Аллы Михайловой. Премьера мюзикла назначена на декабрь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru