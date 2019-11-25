Музейную сокровищницу Дрездена обокрали на миллиард евро

В Дрездене неизвестные вынесли ценности из всемирно известной музейной сокровищницы «Зеленый свод».

В полиции заявили, что злоумышленники проникли в музей около 5 часов утра по местному времени. При в этом в МВД не уточнили, что именно было похищено.

Сам «Зеленый свод» представляет собой принадлежавшую саксонскому курфюсту Августу сокровищницу. Она выставлялась в музее с 1724 года.

По данным издания Bild, воры подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, чтобы обесточить ряд крупных музеев в центре Дрездена. После этого грабители проникли в помещение сокровищницы через окно. При этом стоимость похищенного предварительно оценивается в 1 миллиард евро.

