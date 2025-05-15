Музей Победы предложит разучить вальс и пройти квест «Вперед к Победе»

Мемориальный комплекс на Поклонной горе 17 и 18 мая познакомит с культурой, бытом и военными буднями времен Великой Отечественной войны. Парк превратится в музей под открытым небом в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический», посвященной Международному дню музеев.

Реконструкторы в военной форме и исторических костюмах будут встречать гостей одновременно на 80 площадках. Посетителям предложат погрузиться в атмосферу середины ХХ века: разучить вальс на танцплощадке и сфотографироваться с ретроавтомобилями, познакомиться со швейным и обувным делом, увидеть, как работали врачи в полевых госпиталях в годы войны, узнать, как готовили бойцов разных родов войск, рассказали в Музее Победы.

Гостям продемонстрируют макеты оружия времен Великой Отечественной войны, предметы быта 1940-х годов, личные вещи солдат и офицеров Красной Армии.

Возле легендарной полуторки и в колоннаде Музея Победы состоится Международный конкурс-фестиваль «Парад ударных инструментов», в его рамках выступят духовые оркестры с дефиле и маршевые барабанщики. На главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» театральное объединение «Брусника» представит литературно-музыкальную постановку «Чтобы помнили», посвящённую 80-летию Победы.

В воскресенье в колоннаде музея на Поклонной горе выступят финалисты Всероссийского фестиваля студенческих хоров. На малой сцене филиала пройдет финал конкурса «Душа баяна».

Дети и взрослые пройдут квест «Вперёд к Победе» по шести маршрутам. Помимо этого, по Парку Победы будут организованы бесплатные пешие и автобусные экскурсии в сопровождении экскурсоводов Музея Победы.

