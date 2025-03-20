Музей «Гараж» планирует выпустить более 40 книг в 2025 году

Музей современного искусства «Гараж» запланировал издать более 40 книг по искусству, кино, фотографии и архитектуре, сообщает сайт учреждения.

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Первой книгой серии «Открытые системы» станет исследование Яны Двоенко «Ничего не происходит. Путеводитель по альтернативному искусству Смоленска». Будут изданы неосуществленные сценарии Сергея Эйзенштейна, биография танцовщика и хореографа Рудольфа Лабана. Ждут выхода в свет и путеводители по архитектуре советского модернизма Ташкента и Еревана, а также экспозиционные проекты российский архитектора, художника и куратора Юрия Аввакумова.

Ранее выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
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