Музей «Гараж» планирует выпустить более 40 книг в 2025 году

Первой книгой серии «Открытые системы» станет исследование Яны Двоенко «Ничего не происходит. Путеводитель по альтернативному искусству Смоленска». Будут изданы неосуществленные сценарии Сергея Эйзенштейна, биография танцовщика и хореографа Рудольфа Лабана. Ждут выхода в свет и путеводители по архитектуре советского модернизма Ташкента и Еревана, а также экспозиционные проекты российский архитектора, художника и куратора Юрия Аввакумова.

Ранее выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

