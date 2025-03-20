Музей «Гараж» планирует выпустить более 40 книг в 2025 году
Музей современного искусства «Гараж» запланировал издать более 40 книг по искусству, кино, фотографии и архитектуре, сообщает сайт учреждения.
Первой книгой серии «Открытые системы» станет исследование Яны Двоенко «Ничего не происходит. Путеводитель по альтернативному искусству Смоленска». Будут изданы неосуществленные сценарии Сергея Эйзенштейна, биография танцовщика и хореографа Рудольфа Лабана. Ждут выхода в свет и путеводители по архитектуре советского модернизма Ташкента и Еревана, а также экспозиционные проекты российский архитектора, художника и куратора Юрия Аввакумова.
Ранее выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки дронов
- Литва потребовала привлечь российское руководство к уголовной ответственности
- В этом году в Москве будет модернизировано около 50 зданий школ
- В Севастополе у здания Заксобрания обнаружили подозрительный сверток под днищем авто
- Музей «Гараж» планирует выпустить более 40 книг в 2025 году
- Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта
- В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения
- В России предложили создать базу доверчивых граждан, пострадавших от мошенников
- Финляндия вновь признана самой счастливой страной мира
- Президент Финляндии призвал вооружить Украину «до зубов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru