Музей Булгакова объявил конкурс на лучший рисунок кота Бегемота

Музей Михаила Булгакова в Москве объявил конкурс на создание талисмана учреждения — образа кота Бегемота, одного из героев романа «Мастер и Маргарита». Сообщение об этом опубликовано в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хотим, чтобы образ был узнаваемым, лаконичным, современным и передавал задорный дух персонажа. Лучший образ будет использоваться во всех имиджевых материалах музея: сайт, социальные сети, информационные материалы, видеоролики и сувенирная продукция», — отметили в учреждении.

Принять участие в конкурсе могут иллюстраторы и художники от 18 лет, от одного специалиста примут одну цветную или черно-белую работу. Позже жюри выберет десять участников, допущенных к финальному голосованию в сообществе. Музей будет принимать заявки до 10 мая, рассмотрение членами жюри и отбор работ продлится 12-25 мая, затем в соцсетях запустят голосование, которое завершится 7 июня.

«Все участники... будут награждены благодарственными письмами, а за второе и третье место мы вручим поощрительные призы. Победитель... получит в подарок сувенирную продукцию с созданным образом и право на персональную выставку в выбранном музеем выставочном пространстве», — отметили в музее.

Ранее аналитики «МегаФона» выяснили, что выход в прокат новой экранизации «Мастера и Маргариты» вызвал всплеск интереса к главным местам событий произведения. Так, спрос на посещение «Нехорошей квартиры» (музея Булгакова), дома Грибоедова и Патриарших прудов вырос вдвое по сравнению со среднемесячным значением, отмечает телеканал «360».

