Мультижанровый форум-концерт «Ангел Херсонеса» состоится в Севастополе

Форум-концерт «Ангел Херсонеса» состоится в Севастополе 26 апреля. Мероприятие пройдет на базе Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и будет сочетать музыку, хореографию и экспозицию, передает новостной агрегатор «СМИ2».

Форум откроет концерт «Ангел Херсонеса»: на сцене амфитеатра «Грифон Арены» выступят известные оперные певцы, артисты балета, Архиерейский хор Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, а аккомпанировать будет симфонический оркестр «Новая гармония». Ведущий концерта — директор Александринского театра Александр Малич.

Затем последует открытие выставки «Маяки Русского Мира: Восход» архитектора Алексея Комова в Музее Крыма и Новороссии. На экспозиции будут представлены проекты и макеты маяков-монументов, тематическую галерею живописи Комова и масштабное панно «Восход» художника Алексея Гинтовта.

Завершит мероприятие показ рок-оперы «Хождение в Огонь» на стихи Александра Проханова в новом прочтении. В постановке будут показаны поворотные моменты русской истории. Организаторы обещают более масштабное звучание и визуализацию.

