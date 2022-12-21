MR Group стала официальным спонсором Большого театра на 2023 год

Государственный Большой театр и компания MR Group объявили о начале стратегического сотрудничества на 2023 год. Торжественное подписание договора о сотрудничестве, в рамках которого девелопер выступит спонсором Большого театра, состоялось в Историческом фойе Большого театра при участии директора Большого театра Владимира Урина и управляющего партнера MR Group Марии Черняковой.

В течение ближайшего года зрителям театра будут представлены инсталляции, раскрывающие ключевые ценности проектов MR Group. Экспозиции будут представлять разные жилые комплексы компании в бизнес и премиум сегменте, среди которых: Symphony 34, MOD, Hide и Famous. Художественные объекты отразят в себе ценности мира танцев, литературы, живописи, театра и других искусств, заложенных архитекторами в проектах компании.

По словам управляющего партнера MR Group Марии Черняковой, поддержка культурных и музейных институций сделала возможным сотрудничество с таким ключевым культурным объектом, как Большой театр.

«MR Group придерживается взгляда на девелопмент, который дает импульс развитию не только проектов и районов, но и всего города, — через создание новых смыслов и точек притяжения. Мы поддерживаем культурные и музейные институции, включаем искусство в общественные пространства наших проектов, делая его доступным для горожан», — подчеркнула Чернякова.

Компания MR Group активно участвует в развитии городской среды, а также поддерживает современные культурные институции и значимые социальные события.

Среди партнеров компании центр современного искусства Garage, ярмарка современного молодого искусства Blazar, фестивали Context, Diana Vishneva. В коллаборации с московским музеем современного искусства MMOMA MR Group создает парк скульптур на объекте Mod, который станет частью городского ландшафта и будет доступен всем жителям города.

