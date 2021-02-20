Москва прощается с Андреем Мягковым
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым проходит в Москве. Гражданская панихида организована в МХТ имени Чехова, где служил актёр.
Гроб с телом артиста установлен на сцене, он утопает в цветах. Свой траурный букет прислал, в том числе, президент России Владимир Путин.
Проводить актера в последний путь пришли многие известные актеры, режиссеры, деятели культуры, чиновники, простые люди, отмечает Газета.ру.
Андрею Мягкову было 82 года. Он умер 18 февраля в результате острой сердечной недостаточности.
Помимо театральных работ актёр полюбился зрителям по многим киноролям. Он был одним из знаковых артистов в картинах Эльдара Рязанова. Широкую популярность он заслужил за работу в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Телеканал RT ведёт прямую трансляцию с траурной церемонии.
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