Объявлена программа летнего музыкального фестиваля «Зарядье»

Программа II московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» объединит джаз, симфоническую музыку и оперу. Об этом НСН сообщили организаторы.

«Будет представлен целый блок русских опер, который откроется исполнением оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым в главной партии. Созданный фестивальный оркестр "Зарядье" получит своё развитие и будет дополнен Барочным фестивальным оркестром» - сообщил генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин.

По его словам, первый фестиваль установил рекорд по посещаемости. Ожидается, что в 2024 году тенденция сохранится. В рамках концертов фестиваля на сцену зала «Зарядье» выйдут солисты Большого театра России – Игорь Подоплелов и Ярослав Абаимов.

Молодой аудитории будут доступны променад-концерты. Юных зрителей также ждет отдельная программа, включающая театрализованную «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» и симфоническую сказку «Хроники Нарнии» по повести Клайва Льюиса.

Особой частью фестиваля станет концерт музыкального проекта Zventa Sventana и оркестра «Персимфанс». Музыканты представят программу, объединяющую древний русский фольклор, электронную музыку, инди-поп, неоклассику и другие современные направления. Закрытие фестиваля пройдет в формате Open air в Большом амфитеатре парка «Зарядье».

