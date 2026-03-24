Молодежная балетная программа подарила Большому театру 13 артистов

Молодежная балетная программа под руководством художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева начала работать в 2019 году. За шесть лет ее существования через нее прошли 24 талантливых артиста со всей страны. Программу реализовывает Государственный академический Большой театр России совместно с компанией «Ингосстрах».

Спустя шесть сезонов программы в балетную труппу театра зачислили 13 артистов. В 2023 году страховая компания стала партнером Молодежной оперной программы под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Вдовина. За время работы программы было подготовлено 100 вокалистов и 20 концертмейстеров. Они выступают в Большом театре как солисты, концертмейстеры, приглашенные артисты.

Генеральный директор компании «Ингосстрах» Константин Соколов отметил, что всестороннее сотрудничество с Большим театром компания развивает уже шесть лет.

«Компания участвует в его жизни, помогает в реализации социальных инициатив и предоставляет уникальные возможности для молодых талантов по всей России. Для “Ингосстраха” поддержка искусства — это привилегия и ответственность за будущее культурное наследие страны», — отметил он.

В 2023 году также была запущена программа для хореографов. Она предусматривает набор в стажерскую группу и последующее участие в постановке балетного спектакля.



