Молодежь стала вдвое больше читать классику

Согласно статистике, представленной ко Дню молодежи, помимо классики молодежь также часто читала фэнтези и любовные романы. При этом среди наиболее популярных книг - произведения Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей»: «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Также в топ-5 вошли такие романы, как «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Для сравнения, в 2025 году в список книг, наиболее интересных молодежи, помимо произведений Яррос входили любовные романы Хлои Уолш. Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова замыкал пятерку.

Ранее сообщалось, что по итогу пяти месяцев 2026 года Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком среди россиян и самым продаваемым писателем русской литературы ХХ века. В мировом топе классиков лидирует Фёдор Достоевский, за ним идут Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой, передает «Радиоточка НСН».

