Молодежь стала вдвое больше читать классику

За последний год читательский интерес молодежи вырос на 11%, при этом чаще всего аудитория выбирала классическую литературу, следует из исследования сервиса «КИОН Строки».

Названы самые популярные экранизации русской литературы

Согласно статистике, представленной ко Дню молодежи, помимо классики молодежь также часто читала фэнтези и любовные романы. При этом среди наиболее популярных книг - произведения Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей»: «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Также в топ-5 вошли такие романы, как «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Для сравнения, в 2025 году в список книг, наиболее интересных молодежи, помимо произведений Яррос входили любовные романы Хлои Уолш. Роман «Мастер и Маргарита» Булгакова замыкал пятерку.

Ранее сообщалось, что по итогу пяти месяцев 2026 года Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком среди россиян и самым продаваемым писателем русской литературы ХХ века. В мировом топе классиков лидирует Фёдор Достоевский, за ним идут Эрих Мария Ремарк и Лев Толстой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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