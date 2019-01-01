Минкультуры составит рейтинг кинофикации регионов

Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов , сообщил глава министерства Владимир Мединский.

Рейтинг будет включать параметры: общая посещаемость, выручка, процент показов отечественных фильмов.

С 2015 по 2018 год было открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов, сообщает «Интерфакс».

