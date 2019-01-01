Культура
С 2015 по 2018 год было открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов, сообщает «Интерфакс».
Минкультуры составит рейтинг кинофикации регионов
2 июля23:24
Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов , сообщил глава министерства Владимир Мединский.
Рейтинг будет включать параметры: общая посещаемость, выручка, процент показов отечественных фильмов.
С 2015 по 2018 год было открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов, сообщает «Интерфакс».
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