Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем
Фильм «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат 12 сентября, как планировалось, так как он не получил новое прокатное удостоверение, сообщили в кинокомпании «Пионер».
В начале сентября показы картины были отменены в нескольких городах России. Так, 8 сентября фильм не был показан в Екатеринбурге в Ельцин-центре, где объяснили отмену «причинами, не зависящими от них».
С аналогичной формулировкой об отмене заявили в петербургском кинотеатре «Аврора», подведомственном городскому комитету культуры, и в новосибирском кинотеатре «Победа».
В кинокомпании «Пионер» отметили, что с фильмом возникли некоторые проблемы, но на данный момент они не могут дать комментарии, так как ожидают решения от продюсеров. Также были сложности с получением прокатного удостоверения, однако компания выразила уверенность, что этот вопрос решаем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru