Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем

Фильм «Рыжий» о поэте Борисе Рыжем не выйдет в прокат 12 сентября, как планировалось, так как он не получил новое прокатное удостоверение, сообщили в кинокомпании «Пионер».

В начале сентября показы картины были отменены в нескольких городах России. Так, 8 сентября фильм не был показан в Екатеринбурге в Ельцин-центре, где объяснили отмену «причинами, не зависящими от них».