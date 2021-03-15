Минкульт не получал запрос на прокатное удостоверение для полной версии фильма «Супернова»

Минкульт РФ заявил, что не получал запрос на выдачу прокатного удостоверения для полной версии фильма "Супернова". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее стало известно, что фильм об отношениях гей-пары, снятый в 2020 году, в четверг 11 марта поступил в российский прокат с вырезанными сценами. При этом в министерстве подчеркнули, что "не разрешают и не запрещают" отдельные сцены кинофильмов, и добавили, что заявители для получения прокатного удостоверения предоставили уже отредактированный фильм.

По данным ведомства, разрешение выдается по заявкам. Единственным условием для выдачи удостоверения является отсутствие в картине нарушений российских законов. В пресс-службе уточнили, что "Супернова" получила удостоверение еще 17 февраля.

В Минкульте также отметили, что фильм не нарушает действующее законодательство, так как обладает классификацией "18+ - запрещено для детей". При этом представители ведомства объяснили, что возрастное ограничение было установлено ООО "Уорлд Пикчерз".

