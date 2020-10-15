Шойгу выпустил книгу «Про вчера»

Издательство АСТ представило книгу рассказов «Про вчера», написанную министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В книге автор рассказывает историю своей жизни через портреты людей, с которыми он встречался в самых разных обстоятельствах. Это председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, министр энергетики СССР Борис Щербина, музыкант Мстислав Ростропович и врач Геннадий Онищенко.

Кроме известных личностей Шойгу описывает и встречи с простыми жителями, например, монтажником экстра‑класса по прозвищу Антифриз, и сибирским водителем, который случайно утопил свою машину в бурной реке. В издательстве отметили, что свою работу автор посвятил самым ярким воспоминаниям своих детства и юности, а кроме этого сам сделал иллюстрации и оформление обложки.

Тираж книги «Про вчера» составит 17 тысяч экземпляров, при необходимости его допечатают. Старт продаж запланирован на 15 октября во всех регионах страны. Одновременно появится аудиоверсия, которую озвучил актёр Сергей Гармаш.

