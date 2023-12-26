Мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет онлайн 1 января
Отдельный эпизод «Чебурашка. Выходной» от создателей семейной комедии «Чебурашка» будет выпущен в онлайн-кинотеатре START 1 января 2024 года. Об этом информирует администрация видеосервиса.
Мини-история на основе самого кассового отечественного фильма призвана стать новогодним подарком для взрослых и детей по всей России. Режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко – автор и полнометражного варианта.
Предполагается, что «Чебурашка. Выходной» должен немного удовлетворить «киноголод» поклонников картины в ожидании полнометражного продолжения комедии, которое намечено на 31 декабря 2025 года.
Как пояснили авторы, речь идёт об абсолютно автономной истории. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первый раз мини-фильм был продемонстрирован кулуарно 20 декабря перед премьерой картины «Холоп-2».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын экс-главы УМВД по Краснодару стал виновником смертельного ДТП
- Следивший за военкором Коцем москвич получил год колонии
- Глава СПЧ допустил проведение амнистии для осужденных в 2024 году
- МВД РФ объявило в розыск командующего ВВС Украины Олещука
- Мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет онлайн 1 января
- Глава СПЧ Фадеев: Запрет абортов не поможет повысить рождаемость
- Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова повторно оштрафовали за фейки об армии
- Собчак извинилась после «голой вечеринки» Ивлеевой
- Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки
- Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru