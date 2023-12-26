Мини-фильм «Чебурашка. Выходной» выйдет онлайн 1 января

Отдельный эпизод «Чебурашка. Выходной» от создателей семейной комедии «Чебурашка» будет выпущен в онлайн-кинотеатре START 1 января 2024 года. Об этом информирует администрация видеосервиса.

Мини-история на основе самого кассового отечественного фильма призвана стать новогодним подарком для взрослых и детей по всей России. Режиссёром выступил Дмитрий Дьяченко – автор и полнометражного варианта.

Предполагается, что «Чебурашка. Выходной» должен немного удовлетворить «киноголод» поклонников картины в ожидании полнометражного продолжения комедии, которое намечено на 31 декабря 2025 года.

Как пояснили авторы, речь идёт об абсолютно автономной истории. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первый раз мини-фильм был продемонстрирован кулуарно 20 декабря перед премьерой картины «Холоп-2».

