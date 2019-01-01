Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова победила в шоу «Первого канала» «Голос. Дети» по итогам зрительского sms-голосования, передает ТАСС. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Наставником победительницы была Светлана Лобода.
Доход, собранный в ходе голосования, будет направлен на благотворительность.
Ранее победителямибыли Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.
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