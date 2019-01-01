Культура

Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»

27 апреля00:21

Микелла Абрамова победила в шоу «Первого канала» «Голос. Дети» по итогам зрительского sms-голосования, передает ТАСС. Она набрала 56,5% голосов телезрителей. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Наставником победительницы была Светлана Лобода.

Доход, собранный в ходе голосования, будет направлен на благотворительность.

Ранее победителямибыли Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.

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ТЕГИ:Первый Канал

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