Михалков рассказал, когда «всё это закончится»
Государство и «в целом здравые люди» должны быть более бескомпромиссны в отношении специальной военной операции. Об этом заявил глава Союза кинематографистов России Никита Михалков в беседе с ТАСС.
«Эти все разговоры о том, что "рассосется", как-то, может быть, подождем, — это все в пользу бедных. Нас не щадят. Идет наступление не на нас, а на цивилизацию. Очень лихо и очень грамотно, вдолгую они столкнули славян, практически родственников», — указал режиссер.
Кинодеятель напомнил, что большинство взятых в плен на Украине — с русскими фамилиями, и после обмена военнослужащих они вернутся к противостоянию за то, «чтобы их дети и внуки не имели права говорить на родном русском языке».
Говоря о том, «сколько это будет продолжаться и когда это закончится», Михалков допустил разрешение ситуации после раскрытия и обезвреживания пятой колонны в России.
«Тут дело не в обвинении кого-то, а в том, что тот саботаж, который существует, и та подрывная работа, которая ведется внутри страны, как, например, то, что случилось в Дагестане или в Башкирии, где бьют по самым болезненным точкам, где миграцией руководят оттуда…» — подчеркнул режиссер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru