Михалков приехал в Крым на костылях из-за сломанной ноги

Режиссёр и актёр Никита Михалков сломал ногу. Несмотря на это, он приехал на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму, сообщает Ura.ru. В арт-пространстве мэтр отечественного кино появился с костылями. Как рассказал Народный артист РСФСР, он проходит курс серьезного восстановления – у него трещина в кости, осложнённая инфекцией.

По словам Михалкова, занесли её во время операции по замене бедренного сустава. После этого было семь операций и 39 часов наркоза. Он признался, что его активно отговаривали приезжать на «Тавриду» в таком состоянии, однако режиссер все равно появился на красной дорожке.

Как отмечает «Свободная пресса», Никита Сергеевич уже провел двухчасовой мастер-класс в рамках Фестиваля фестивалей. А сегодня вечером состоится показ спектакля «Метаморфозы» в постановке студентов из академии режиссера.

