Жванецкий решил уйти со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть», - отметил он.

Шойгу ответил Кудрину цитатой Жванецкого

По его словам, Жванецкий решил «стареть дома», чтобы не демонстрировать снижение работоспособности.

Сташкевич отметил, что афиша выступлений на сайте больше неактуальна.

Писателю-сатирику 6 марта исполнилось 86 лет. Жванецкий – народный артист России, а также лауреат премии президента России.

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ФОТО: РИА Новости
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