Жванецкий решил уйти со сцены
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть», - отметил он.
По его словам, Жванецкий решил «стареть дома», чтобы не демонстрировать снижение работоспособности.
Сташкевич отметил, что афиша выступлений на сайте больше неактуальна.
Писателю-сатирику 6 марта исполнилось 86 лет. Жванецкий – народный артист России, а также лауреат премии президента России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Армия НКР уничтожила азербайджанский склад ГСМ
- МИД России пригрозил свернуть сотрудничество с Францией и Германией
- Число пострадавших при взрыве под Рязанью выросло до 10
- Расставшийся с «Уфой» Евсеев может возглавить «Локомотив»
- Россия снова предостерегла США от вмешательства в дела Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru