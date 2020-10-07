Жванецкий решил уйти со сцены

Владимир Путин отмечает 68-й день рождения - в шестнадцатый раз на посту президента Главу России поздравили президенты-«долгожители» Алиев: «армянский премьер-министр уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками» Путин назвал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию трагедией, за которую в России очень переживают