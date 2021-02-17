Народный артист России Михаил Боярский выписан из больницы и уже завтра будет играть на сцене театра Ленсовета, сказал РИА Новости его сын Сергей.

Как ранее сообщалось, накануне состояние актера нормализовалось, речи о коронавиурсе нет, тесты дали отрицательный результат, а 10 дней назад актёр сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса.

Михаил Боярский был доставлен по скорой в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью в минувший понедельник. Бригаду врачей вызвала его супруга, актриса Лариса Луппиан.

