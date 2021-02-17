Михаил Боярский выписан из больницы
Народный артист России Михаил Боярский выписан из больницы и уже завтра будет играть на сцене театра Ленсовета, сказал РИА Новости его сын Сергей.
Как ранее сообщалось, накануне состояние актера нормализовалось, речи о коронавиурсе нет, тесты дали отрицательный результат, а 10 дней назад актёр сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса.
Михаил Боярский был доставлен по скорой в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью в минувший понедельник. Бригаду врачей вызвала его супруга, актриса Лариса Луппиан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Михаил Боярский выписан из больницы
- Минздрав разрешил III фазу испытаний вакцины «Спутник Лайт»
- Шведская газета объяснила, почему Евросоюзу нужна вакцина «Спутник V»
- Навальный решил обзавестись заточкой в СИЗО
- Володин назвал Россию последним островом свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru