Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Ханты-Мансийске
XVIII международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» стартует в Ханты-Мансийске 5 марта. В его рамках будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 25 стран мира. Тема фестиваля в этом году – «Пусть всегда будет...».
Фильмом открытия станет работа Маттео Гарроне «Пиноккио». Этот показ является и официальной российской премьерой ленты, организованной вместе с кинокомпанией «Вольга».
По словам председателя отборочной комиссии «Духа огня» Бориса Нелепо, Гарроне — режиссёр, в полной мере сумевший воплотить кинематографические идеалы, которым предан фестиваль.
«Его картины, переосмыслявшие эстетику и ценности классического итальянского кино, в том чиле неореализма, определили во многом авторский кинематограф 21-го века. По праву он дважды был отмечен Гран-при Каннского фестиваля», — сказал Нелепо.
В программе фестиваля запланированы лекции, презентации, спектакли, конкурсные и внеконкурсные показы.
Лучшие фильмы затем будут показаны в Москве, в кинотеатрах сети «Москино»: «Звезда», «Салют», «Юность» и «Космос».
С 2002 года фестиваль «Дух огня» проходит при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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