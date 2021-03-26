Мэр Москвы Собянин: реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году

Комплексную реставрацию и ремонт Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной планируется завершить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания театра.

Работы по реставрации театра начались в 2020 году.

Мэр отметил, что за последние годы в столице было отремонтировано 70 зданий культуры.

Также градоначальник поздравил всех работников театра с наступающим Всемирным днем театра.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:МоскваКультураТеатрСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры