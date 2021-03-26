Мэр Москвы Собянин: реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году

Суточный COVID-прирост в Москве растет третий день подряд Вице-мэр Ефимов: Москва выйдет на рынок облигаций на выгодных для себя условиях Стартовали работы по подготовке к пассажирской навигации На ВДНХ отметят Всемирный день театра Москвичам пообещали теплые и ясные выходные