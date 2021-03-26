Мэр Москвы Собянин: реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году
26 марта 202115:23
Комплексную реставрацию и ремонт Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной планируется завершить в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания театра.
Работы по реставрации театра начались в 2020 году.
Мэр отметил, что за последние годы в столице было отремонтировано 70 зданий культуры.
Также градоначальник поздравил всех работников театра с наступающим Всемирным днем театра.
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26 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru