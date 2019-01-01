Мэр Анапы отказался тратить бюджетные деньги на Волочкову

Глава администрации Анапы Юрий Поляков запретил оплачивать выступление Анастасии Волочковой из бюджета города, об этом пишут «Дни.ру» со ссылкой на сайт администрации Анапы.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — сказал Поляков, отметив, что выступление артистки могут оплатить местные предприниматели.

Как сообщает «Свободная пресса», Волочкова должна была выступить на открытии курортного сезона 8 июня. Стоимость тендера составляла 639 тысяч рублей. На мероприятии также заявлено выступление Стаса Костюшкина.

