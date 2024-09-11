Мемориальную доску Василию Лановому открыли в Москве

Мемориальную доску народному артисту СССР Василию Лановому открыли на стене дома в Староконюшенном переулке в Москве, сообщает «МК».

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На церемонию открытия пришли его коллеги по Вахтанговскому театру, а также родные и поклонники.

«Василий Семенович, мы продолжаем тебя любить!» — заявил худрук театров Сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов.

Вдове Ланового Ирине Купченко предоставили право открыть памятную доску, к которой затем выстроилась огромная очередь из желающих возложить цветы.

Ранее на Новодевичьем кладбище открыли памятник Василию Лановому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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