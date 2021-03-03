Мацуев сыграет Чайковского и Шумана в «Зарядье»

Известный пианист Денис Мацуев выступит в МКЗ «Зарядье». 14 марта там состоится два концерта – в 16.00 и 20.00, в рамках которых прозвучат цикл Шумана «Детские сцены», который пианист не раз исполнялся в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, а также трио Чайковского «Памяти великого художника». В его исполнении примут участие Сергей Крылов (скрипка) и Александр Рамм (виолончель).

Ранее Мацуев заявлял, что считает «Детские сцены» – один из самых совершенных циклов.

«Считается, что это именно "детские" сцены и лучше его играют дети, поскольку делают это по наитию. Взрослым играть его очень сложно – тем не менее, для меня этот цикл является неким откровением», – отметил Мацуев.

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Напомним, ранее сообщалось, что в зале «Зарядье» с 17 февраля по 24 декабря прозвучит цикл симфоний Д. Д. Шостаковича. Масштабный проект приурочен к 115-летию со дня рождения композитора. 15 симфоний будут исполнены столичными и региональными оркестрами, известными дирижерами и солистами.

Каждому концерту цикла будет предшествовать лекция. О симфониях композитора расскажут журналисты, музыковеды и музыканты. К примеру, 18 апреля с лекцией о Симфонии №4 выступит всемирно известный дирижер Андрей Борейко. В тот же вечер он встанет за пульт Национального филармонического оркестра России, чтобы исполнить это сочинение.

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ФОТО: Пресс-служба зала "Зарядье"
ТЕГИ:КультураМузыкаДенис МацуевЗарядье
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