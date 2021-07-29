Машков: Народная программа «Единой России» должна защитить культуру страны
Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков призвал «Единую Россию» включить в свою программу пункт о защите культуры. Об этом он заявил на встрече со студентами в штабе общественной поддержки партии.
По его словам, культурная сфера России нуждается в защите государства. Машков напомнил, что уже сейчас в Москве работает целый ряд программ по развитию культуры и дополнительного образования детей, однако подчеркнул, что важно распространить подобный опыт на всю Россию.
«Важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно Стратегии национальной безопасности», - заявил Машков.
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова подчеркнул, что все предложения, которые были озвучены участниками встречи, будут направлены для включения в народную программу «Единой России».
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