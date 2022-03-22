Мартиросян опроверг информацию о том, что заменит Урганта на Первом канале

Юморист Гарик Мартиросян опроверг слухи о том, что он займет место комика и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на самого комика.

Ранее ряд СМИ заявляли, что в начале осени вместо «Вечернего Урганта» на Первом канале появится новое вечернее шоу, программа которого еще разрабатывается. Сам Мартиросян якобы заявлял, что назовет передачу «Круглосуточный Мартиросян», чтобы «порадовать Ваню».

Ранее сам телеведущий Ургант не подтвердил информацию о том, что «Вечернему Урганту» на Первом канале готовят замену. «Не верьте слухам!» — заявил Ургант.

