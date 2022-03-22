Мартиросян опроверг информацию о том, что заменит Урганта на Первом канале
Юморист Гарик Мартиросян опроверг слухи о том, что он займет место комика и телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на самого комика.
Ранее ряд СМИ заявляли, что в начале осени вместо «Вечернего Урганта» на Первом канале появится новое вечернее шоу, программа которого еще разрабатывается. Сам Мартиросян якобы заявлял, что назовет передачу «Круглосуточный Мартиросян», чтобы «порадовать Ваню».
Ранее сам телеведущий Ургант не подтвердил информацию о том, что «Вечернему Урганту» на Первом канале готовят замену. «Не верьте слухам!» — заявил Ургант.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Компания Maersk объявила о прекращении деятельности в России
- Актер Владимир Машков призвал дочь «просить прощения за предательство» России
- Серийное производство самолёта МС-21 запустят в 2024 году
- В Минтрансе назвали страны, чьи авиакомпании летают в Россию
- «Радиоточка НСН» разыграет 15 пластинок
- Клубы РПЛ договорились о расширении чемпионата до 18 команд
- Oriflame решила сократить ряд операций в России
- Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима
- Фридману предложили стать «лендлордом» и купить замок с тюрьмой под Калининградом
- В Совфеде предложили ввести государственную экспертизу школьных учебников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru