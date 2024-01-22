Мариинка с Гергиевым откроет оперой «Тоска» музыкальный марафон в Москве
Симфонический оркестр и певцы оперы Мариинского театра из Санкт-Петербурга под руководством Валерия Гергиева выступят в российской столице в течении трёх дней. Серия концертов пройдёт 27, 28 и 29 января в зале «Зарядье», информирует пресс-служба Мариинки.
Музыкальный марафон стартует в субботу оперой «Тоска» Джакомо Пуччини. Ведущие партии исполнят звезды оперной труппы театра из Северной столицы Елена Стихина и Сергей Скороходов, а также приглашенный солист Ариунбаатар Ганбаатар (монгольский и российский певец-баритон).
Сам Гергиев встанет за дирижёрский пульт в воскресенье, чтобы исполнить «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича № 7 в рамках отмечаемого 80-летия полного освобождения города на Неве от фашистской блокады.
Финальным аккордом трёхдневных гастролей станет монографическая программа из музыки Мориса Равеля. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», будут исполнены произведения «Дафнис и Хлоя», «Вальс» и «Болеро».
Валерий Гергиев 1 декабря 2023 года распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина назначен генеральным директором Большого театра. Он будет совмещать эту должность с постами художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра.
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