Мариинка с Гергиевым откроет оперой «Тоска» музыкальный марафон в Москве

Симфонический оркестр и певцы оперы Мариинского театра из Санкт-Петербурга под руководством Валерия Гергиева выступят в российской столице в течении трёх дней. Серия концертов пройдёт 27, 28 и 29 января в зале «Зарядье», информирует пресс-служба Мариинки.

Музыкальный марафон стартует в субботу оперой «Тоска» Джакомо Пуччини. Ведущие партии исполнят звезды оперной труппы театра из Северной столицы Елена Стихина и Сергей Скороходов, а также приглашенный солист Ариунбаатар Ганбаатар (монгольский и российский певец-баритон).