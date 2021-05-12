Манижа в связи с трагедией в Казани дала совет детям и подросткам

Певица Манижа, которая представит Россию на «Евровидении-2021», выразила соболезнование родным и близким жертв трагедии в Казани.

Как сообщают СМИ, он начала с этих слов пресс-конференцию в Роттердаме, где состоится музыкальный конкурс. При этом Манижа посоветовала детям и подросткам не стесняться говорить о своих проблемах.

«Если вас не поддерживают в семье или школе, не прекращайте просить о помощи. Найдите друга и говорите с ним, разговаривайте с людьми», - сказала певица.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в нидерландском Роттердаме. В конкурсе примут участие молодые исполнители из 39 стран. Россию на «Евровидении» представит певица Манижа. Она выступит с песней «Russian Woman» в первом полуфинале конкурса 18 мая.

В результате стрельбы в школе №175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуируют из Казани в Москву.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура, во всех школах Казани занятия сегодня отменены. Атаковавший гимназию задержан, первые показания он давал накануне.

