Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз

Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA. Как сообщает РИА Новости, он заявил об этом в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой".

"Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество", - приводит агентство его слова.

Напомним, о расторжении контракта между Фадеевым и Наргиз стало известно в августе текущего года.

Как сообщала НСН ранее поклонники нaзывaют рaсторжение контрaктa с Нaргиз «подлым поступком» и «неспрaведливостью». Из-за расторжения контракта певица не может исполнять композиции продюсера.



