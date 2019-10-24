Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз
Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA. Как сообщает РИА Новости, он заявил об этом в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой".
"Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество", - приводит агентство его слова.
Напомним, о расторжении контракта между Фадеевым и Наргиз стало известно в августе текущего года.
Как сообщала НСН ранее поклонники нaзывaют рaсторжение контрaктa с Нaргиз «подлым поступком» и «неспрaведливостью». Из-за расторжения контракта певица не может исполнять композиции продюсера.
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