«Шокирована безграмотностью!» Арбатова ответила Долиной на критику феминизма

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН призналась, что «шокирована безграмотностью Ларисы Долиной».

«Она всегда казалась интеллигентным человеком, но выяснилось, что она не знает азов истории родной страны. Потому что именно женское – феминистское – движение обеспечило лично ей, как и всем остальным женщинам страны, равную оплату труда, равноправие для официального продвижения, обеспечило возможность рожать и уходить в декретный отпуск. Такие заявления, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Лариса Долина – человек, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины, и от нее такие слова странно услышать», - сказала Арбатова.

По ее мнению, Долиной не стоило высказываться на тему феминизма. «Она является представительницей условной культурной элиты, входила или входит в какие-то советы по культуре. Я понимаю, когда это какая-нибудь глупенькая девочка, которая вчера появилась на экране и хочет таким образом привлечь к себе внимание. Что касается любить и быть любимой, то феминистки как раз любят и любимы, но по цивилизованным законам, с помощью цивилизованных сюжетов и стратегий. Наверное, тема феминизма, когда Ларисе Долиной лучше петь или жевать, чем говорить», - заключила собеседница НСН.



Ранее Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.

