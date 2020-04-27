«Шокирована безграмотностью!» Арбатова ответила Долиной на критику феминизма
Писательница и общественный деятель в эфире НСН призналась, что шокирована безграмотностью певицы.
«Нормальная женщина» не будет выбирать путь феминизма. Такое мнение в интервью «Известиям» выразила народная артистка России, певица Лариса Долина в новом интервью высказалась о феминизме. По ее словам, высказывания в духе «мужчина женщине уже не нужен» делают только глупые женщины. Долина предположила, что представительницы феминистских движений просто хотят обратить на себя внимание.
«Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма? Женщина должна любить, ей это дано Господом Богом. Все женщины хотят быть любимыми и все хотят любить. Я не исключение», - заявила певица.
Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН призналась, что «шокирована безграмотностью Ларисы Долиной».
«Она всегда казалась интеллигентным человеком, но выяснилось, что она не знает азов истории родной страны. Потому что именно женское – феминистское – движение обеспечило лично ей, как и всем остальным женщинам страны, равную оплату труда, равноправие для официального продвижения, обеспечило возможность рожать и уходить в декретный отпуск. Такие заявления, мне кажется, могут делать люди, приехавшие из деревни, всю жизнь доившие коров и не прочитавшие ни одной книжки. Лариса Долина – человек, который зарабатывает деньги, который содержит свою семью, который не стоит и никогда не стоял за спиной мужчины, и от нее такие слова странно услышать», - сказала Арбатова.
По ее мнению, Долиной не стоило высказываться на тему феминизма. «Она является представительницей условной культурной элиты, входила или входит в какие-то советы по культуре. Я понимаю, когда это какая-нибудь глупенькая девочка, которая вчера появилась на экране и хочет таким образом привлечь к себе внимание. Что касается любить и быть любимой, то феминистки как раз любят и любимы, но по цивилизованным законам, с помощью цивилизованных сюжетов и стратегий. Наверное, тема феминизма, когда Ларисе Долиной лучше петь или жевать, чем говорить», - заключила собеседница НСН.
Ранее Мария Арбатова в эфире НСН высказала сожаление по поводу того, что люди, подобные отцу Дмитрию Смирнову представляют РПЦ.
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