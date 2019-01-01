Любителям кино предсказали скучный уик-энд без «Мстителей»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» обратились к Министерству культуры РФ, а также Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) с просьбой переставить премьеру фильма «Мстители: Финал» на 25 апреля. В России картину собираются начать показывать с 29 апреля, в то время как во всем мире – с 25-го числа. В Минкультуры заявили, что дату выхода «Мстителей» определяет WDSSPR. По информации источников «Ведомостей», изначально прокатчик запрашивал выход фильма в России на 25 апреля, но его сдвинули из-за ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым. Якобы на этом настояли сотрудники Минкульта.

От более позднего, чем во всем мире, проката в России американский блокбастер ничего не потеряет, заявил НСН генеральный директор кинокомпании «Невафильм» Олег Березин.

«Компания Disney не проиграет: фильм такой, что если он выйдет 29-го, то все равно соберет всю свою аудиторию. Фильм фанатский, дома его смотреть в пиратской копии невозможно, поэтому все равно все пойдут в кинотеатры», - уверен он.

Единственными проигравшими останутся кинотеатры.

«Нашим кинотеатрам на уик-энде 25,26,27 апреля глобально показывать будет нечего, потому что «Миллиард» будет вторую неделю докатывать. «Мстителей» не будет, поэтому будет грустно», - отметил Березин.

Гендиректор «Невафильм» сомневается, что практикуемые Минкультом переносы премьер западных фильмов положительно скажется на имидже российского кино.

«Не уверен, что такие переносы, особенно, если они обсуждаются в СМИ и зрители понимают, что их лишили «Мстителей» на несколько дней ради того, чтобы очередной отечественный блокбастер вышел на экраны кинотеатров, не сформируют положительного отношения к российским фильмам. Фильмы от этого не становятся лучше», - добавил Олег Березин.