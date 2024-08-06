Lionsgate снимет сериал «Джон Уик: Правление Кланов»
Студия Lionsgate Television начала работу над сериалом «Джон Уик: Правление Кланов». Как пишет Deadline, в проект станет продолжением четвёртого фильма о наёмном убийце.
По сюжету, пока Правление Кланов будет разбираться с последствиями дуэли Джона Уика и высокопоставленного члена маркиза Винсента де Грамона, новые персонажи решат захватить власть, а старые - сохранить свой статус.
«Джон Уик: Правление Кланов» объединит новое и старое и перенесет вселенную Уика в новую эпоху», - отмечают авторы.
Уточняется, что шоураннером станет Роберт Левайн, Киану Ривз выступит продюсером, а режиссёр оригинальной франшизы Чад Стахелски снимет пилотный эпизод.
Ранее Стахелски заявил, что Ривз готов вернуться к роли киллера Уика, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru