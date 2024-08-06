Lionsgate снимет сериал «Джон Уик: Правление Кланов»

По сюжету, пока Правление Кланов будет разбираться с последствиями дуэли Джона Уика и высокопоставленного члена маркиза Винсента де Грамона, новые персонажи решат захватить власть, а старые - сохранить свой статус.

«Джон Уик: Правление Кланов» объединит новое и старое и перенесет вселенную Уика в новую эпоху», - отмечают авторы.

Уточняется, что шоураннером станет Роберт Левайн, Киану Ривз выступит продюсером, а режиссёр оригинальной франшизы Чад Стахелски снимет пилотный эпизод.

Ранее Стахелски заявил, что Ривз готов вернуться к роли киллера Уика, сообщает RT.

