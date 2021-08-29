Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке

Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.

По его словам, Линдеманну направили соответствующее письмо. Предполагается, что на этой площадке соберутся не более 500 человек, включая музыкальный коллектив и технический персонал.

Лидер "Раммштайн" должен был выступить на фестивале 29 августа, но накануне стало известно, что к нему пришли представители Роспотребнадзора и предупредили о необходимости соблюдать противоэпидемиологические ограничения. Позже Ларин сообщил об отмене фестиваля, часть мероприятий перенесли на другую территорию.

Ранее солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер.







