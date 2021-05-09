Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»

Новый клип на советскую песню «Любимый город» выпустил лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант исполнил композицию на русском языке. Видео снято в Эрмитаже. Оно опубликовано на YouTube-канале.

Клим снят в интерьерах Эрмитажа. Линдеманн поет под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Для видеоряда выбран прием контраста - девушки одеты в белую одежду, музыкант – в черную.

Напомним, 23 апреля Тилль Линдеманн выпустил первый клип на песню «Любимый город». Ы ролике музыкант совершает полет над лесами на советском истребителе.

Напомним, авторами песни «Любимый город» являются поэт Евгений Долматовский и композитор Никита Богословский. Впервые она была исполнена в 1939 году в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
ТЕГИ:ПесняКлипЭрмитажМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры