Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»
Новый клип на советскую песню «Любимый город» выпустил лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант исполнил композицию на русском языке. Видео снято в Эрмитаже. Оно опубликовано на YouTube-канале.
Клим снят в интерьерах Эрмитажа. Линдеманн поет под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Для видеоряда выбран прием контраста - девушки одеты в белую одежду, музыкант – в черную.
Напомним, 23 апреля Тилль Линдеманн выпустил первый клип на песню «Любимый город». Ы ролике музыкант совершает полет над лесами на советском истребителе.
Напомним, авторами песни «Любимый город» являются поэт Евгений Долматовский и композитор Никита Богословский. Впервые она была исполнена в 1939 году в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
- Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»
- Жесткая посадка легкомоторного самолёта в Татарстане привела к гибели двух человек
- Победа без границ. 9 мая отмечают во всем мире
- В День Победы тележурналист Евгений Попов предложил увековечить память фронтовых журналистов и фотокорреспондентов.
- Bild: В тупике оказались переговоры Германии и России по поставкам «Спутника V»
- В центре Киева проходит марш оппозиции против фашизма
- В Одессе радикалы устроили драку с женщиной из-за георгиевской ленты
- Портрет деда Зеленского несли в строю «Бессмертного полка» в Донбассе
- Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе
- Путин обратил внимание на новые попытки «поставить на вооружение» идеологию нацистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru