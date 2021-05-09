Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»

Клим снят в интерьерах Эрмитажа. Линдеманн поет под аккомпанемент женского симфонического оркестра. Для видеоряда выбран прием контраста - девушки одеты в белую одежду, музыкант – в черную.

Напомним, 23 апреля Тилль Линдеманн выпустил первый клип на песню «Любимый город». Ы ролике музыкант совершает полет над лесами на советском истребителе.

Напомним, авторами песни «Любимый город» являются поэт Евгений Долматовский и композитор Никита Богословский. Впервые она была исполнена в 1939 году в фильме «Истребители» Эдуарда Пенцлина.

