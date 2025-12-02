Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы»

Певец народный артист РСФСР Лев Лещенко получил платиновый диск издательства Creativemedia за преодоление песней «День Победы» отметки в 50 млн прослушиваний на стримингах. Об этом пишет ТАСС.

В Москве состоялся концерт «День Победы. К юбилею великой песни», приуроченный к 50-летию композиции. В нем приняли участие российские эстрадные артисты и ведущие академические коллективы, в том числе Николай Басков, Шаман (Ярослав Дронов), Ильдар Абдразаков, Пелагея, Алсу. На мероприятии Лещенко вручили платиновый диск.

Как отметил артист, песни «живут гораздо дольше, чем люди».

«Но эта песня стала настоящей историей, передачей памяти, энергии... доброты и душевной щедрости человека русского, советского, который победил в этой кровопролитной войне. Мы сегодня с благодарностью вспоминаем этих людей, это главная мысль», - подчеркнул Лещенко.

Песню «День Победы» написал композитор Давид Тухманов на стихи Владимира Харитонова. Лещенко впервые исполнил произведение в 1975 году.

Ранее Лев Лещенко в беседе с 360.ru опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и отказе от концертов.

