Лента «Майор Гром: Игра» закроет 46-ой Московский международный кинофестиваль
Фильм «Майор Гром: Игра» станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель отборочной комиссии смотра Иван Кудрявцев.
Он также указал, что новая часть экранизации комиксов является «самым ожидаемым блокбастером у молодёжной аудитории».
«У этого бренда огромная фанатская база», - подчеркнул он.
Московский кинофестиваль в 2024 году пройдёт с 19 по 26 апреля. Показ ленты «Майор Гром: Игра» в российских кинотеатрах стартует 23 мая.
Ранее организаторы ММКФ заявили, что всего в рамках смотра будет показано более 230 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Турции, Ирана и других стран, сообщает RT.
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