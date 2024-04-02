Лента «Майор Гром: Игра» закроет 46-ой Московский международный кинофестиваль

Фильм «Майор Гром: Игра» станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель отборочной комиссии смотра Иван Кудрявцев.

Кинокритик Шнейдеров: Третья часть «Майора Грома» станет успешнее первых двух

Он также указал, что новая часть экранизации комиксов является «самым ожидаемым блокбастером у молодёжной аудитории».

«У этого бренда огромная фанатская база», - подчеркнул он.

Московский кинофестиваль в 2024 году пройдёт с 19 по 26 апреля. Показ ленты «Майор Гром: Игра» в российских кинотеатрах стартует 23 мая.

Ранее организаторы ММКФ заявили, что всего в рамках смотра будет показано более 230 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Турции, Ирана и других стран, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кадр из трейлера фильма
ТЕГИ:ПремьераМоскваКиноКинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры