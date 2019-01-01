Лекция «Арманды. Поставщики и меценаты Москвы» пройдет в столице
Историческая лекция «Арманды. Поставщики и меценаты Москвы» пройдет в столице в рамках проекта «Поставщики Москвы: история в лицах». Ее прочитает руководитель ассоциации потомков французских семей в Москве Всеволод Егоров-Федосов.
Слушатели узнают историю владельцев ткацко-красильных фабрик в России, выходцев из Франции, которые получили широкую известность благодаря своей благотворительной деятельности и меценатству. В том числе, потомок династии Армандов расскажет, как переселенцы из Франции открыли магазин модных товаров, а также, почему люди, вспоминая о них, говорили «Хорошие были господа!".
Лекция пройдет 8 июня в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Начало в 13:00.
Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.
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